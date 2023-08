ご覧いただきありがとうございます。

エアーポッズ AirPodsPro左耳のみ プロL片耳 Apple国内正規品

この商品は約一年前にAmazonから6万円で購入したイヤホンです。装着するたびに耳が痛むので、使用回数が少ないです。

付属品は全部揃えています。既に持っているリケーブルを使用したため、純正ケーブルは未開封な新品になります。

HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED

WIRELESS: NO WIRELESS

color: BLACK

コードレス種類: ワイヤード

ドライバーユニット: ダイナミック

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

ヘッドセット属性: ヘッドホン

ヘッドホン種類: 密閉型HP

伝送種類: ワイヤードアナログ

#オーディオテクニカ

#audio−technica

タイプ···カナル型

接続タイプ···有線

特徴···ハイレゾ

商品の情報 ブランド オーディオテクニカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド オーディオテクニカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

