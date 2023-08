数量は多い 美品 HERMES シルク100% タグ付き カレ90 光と影 大判スカーフ バンダナ/スカーフ

#Jenつー♪の「HERMES部屋」はコチラ

○アイテム

HERMES シルク100% タグ付き カレ90 光と影 OMBRES ET LUMIERES 大判スカーフ スカーフ イエロー エルメス レディース

○サイズ 平置き実寸

縦 85 cm

横 84 cm

素人寸法です。

着画はお断りいたします。

○状態

美品

目立った傷や汚れもなく、きれいな状態で長くご使用いただけます。

※箱なし

○カラー

イエロー

○素材

シルク100%

○購入先

大手オークションサイト

○配送

簡易包装にて発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○注意

*USED品につき、見落としがある場合がございます。

ご理解のある方のみご購入お願い致します

*写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

J-0454-M16A-ITT-IYH

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

