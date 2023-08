今ならほぼ即納！ パチスロ実機 大花満 コイン不要機付き パチンコ/パチスロ

★★★ 商品の状態について ★★★

たわし様 専用



出品物は全て、実際ホールで使用していた中古品です。当方にて、作動確認(ホッパー・ランプ・コインセレクター等)を行っており、動作に支障のある大きな破損や不具合の無いものを出品しております。

ただし、中古品の為、傷や汚れがあります事をご理解の上、ご入札ください。

中古品の為、神経質な方・ご理解頂けない方のご入札はご遠慮下さい

★★★ 商品内容 ★★★

1. パチスロ本体

2.ドアキー

3. 設定キー

4. 簡易説明書

5. 焼損防止対策済無段階ボリューム全箇所 対策されて無いと火災や音割れの原因になりますウーハーにも付きます

6.新品オートBET機能付きコイン不要機

家庭用コンセントに挿せば直ぐに遊べます

★★★オプション★★★

オートプレイ6000円

オートモード自動でスタートして、自動で停止ボタンを押してオートで楽しめます

セミオートモード

停止ボタン意外自動で行います

通常モードも楽しめます

ナビオートには対応しておりません

データカウンター4000円

ナミダス

出玉率 差枚数 IN OUT 11項目

データランプ5500円

画像の物になります

イヤホンコンバータ12000円

ワイヤレスイヤホン対応15980円

切り替えスイッチでイヤホンとスピーカー切り替え出来ますコネクター差し替え必要ありません

上記オプションにつきましては、落札前にコメントにてお申し付けください。

当方で取り付けて発送いたします。

発送は福岡市から西濃スーパーエクスプレスになります。

★★★エレベーター無しの二階以上の上層階への配達は出来ませんのでご購入前にご相談ください★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★

購入前にコメントお願いします

確認なしにご購入されますと発送

に時間かかる場合が有ります★★★★★★★★★★★★★★★★★

沖縄は4000円北海道は2000円追加になります

取り置きは出来ませんのでご購入後48時間以内に入金出来る方でお願いします

値引きはできません 引取可能

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

