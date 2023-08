日本人気超絶の 新品未開封※the GazettEパーカー(ガゼット) ミュージシャン

※ご購入前に必ずプロフィールと商品説明を

※ご購入前に必ずプロフィールと商品説明を御一読下さいますようお願い致します※the GazettE『20TH ANNIVERSARY FC MEETING -異端総會-』の際に再版されたパーカーです。サイズはL/XLです。購入後、未開封のまま保管しておりましたが着用機会がなさそうな為出品致します。是非ライブ参戦のお供にいかがでしょうか?かなり気に入っているデザインの為まだ出品を迷っており高めの金額に設定させて頂いております、ご了承下さい。(今月中に売れないようであれば取り下げる可能性もあります)未開封ではありますがあくまでも一度は人手に渡ったものであることと素人保管であるということをご理解頂ける方、神経質でない方のみご購入下さい。宅急便コンパクトにて発送予定です。規定サイズになるよう結構圧縮した上で発送致しますのでご了承下さい。グッズ種類...パーカー#theGazettE#ガゼット#RUKI#麗#葵#REITA#戒#V系

