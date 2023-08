スカルパンダアソートボックス2箱

それぞれノーマル12種

全て付属品、カードつき

ゆーぞー様専用

ほぼ開封済みですがACTION!cut!シリーズの1部は箱のみ開封でフィギュア本体の入ったビニール中袋未開封の物もあります。(下記記載)

去年の10月に購入して開封しましたがそれ以降は暗所で保管しておりました。

フィギュア自体に汚れや傷はありませんが

外箱にはスレ、傷などあると思います。素人保管ですので納得いく方のみのご購入をお願い致します。

○出品内容

SKULLPANDA × THE ADDAMS FAMILY シリーズ【アソートボックス】

QUIET WEDNESDAY

PARKER

PUGSLEY

UNCLE FESTER

GOMEZ

SCARLET MORTICIA

GREAT AUNTIE SLOOM

DARK NIGHT MORTICIA

GRANDMA

LURCH

KITTY

IT

SKULLPANDA Action! Cut! シリーズ【アソートボックス】

MUSTY EXTRA ACTOR(中袋のみ未開封)

AFTERNOON BEAUTY

LEADING MAN(中袋のみ未開封)

COMEDIAN

STUNT MAN

CRAFT SERVICE

RESTING LEADING LADY

GRUMPY MAINTENANCE

FASHIONABLE CLAPPER-LOADER(中袋のみ未開封)

GLUTTONOUS SECURITY

STAND-IN(中袋のみ未開封)

RISING STAR

計24体 2箱です

バラ売りは検討しておりません

即購入可です。

#スカルパンダ

#SKULLPANDA

#POPMART

#フィギュア

#アダムスファミリー

#Action!Cut!

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

スカルパンダアソートボックス2箱それぞれノーマル12種全て付属品、カードつきほぼ開封済みですがACTION!cut!シリーズの1部は箱のみ開封でフィギュア本体の入ったビニール中袋未開封の物もあります。(下記記載)去年の10月に購入して開封しましたがそれ以降は暗所で保管しておりました。フィギュア自体に汚れや傷はありませんが外箱にはスレ、傷などあると思います。素人保管ですので納得いく方のみのご購入をお願い致します。○出品内容SKULLPANDA × THE ADDAMS FAMILY シリーズ【アソートボックス】QUIET WEDNESDAYPARKERPUGSLEYUNCLE FESTERGOMEZSCARLET MORTICIAGREAT AUNTIE SLOOMDARK NIGHT MORTICIAGRANDMALURCHKITTYITSKULLPANDA Action! Cut! シリーズ【アソートボックス】MUSTY EXTRA ACTOR(中袋のみ未開封) AFTERNOON BEAUTYLEADING MAN(中袋のみ未開封) COMEDIANSTUNT MANCRAFT SERVICERESTING LEADING LADYGRUMPY MAINTENANCEFASHIONABLE CLAPPER-LOADER(中袋のみ未開封) GLUTTONOUS SECURITYSTAND-IN(中袋のみ未開封) RISING STAR計24体 2箱ですバラ売りは検討しておりません即購入可です。#スカルパンダ#SKULLPANDA#POPMART#フィギュア#アダムスファミリー#Action!Cut!

