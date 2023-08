超格安価格 〖新品未使用〗ホカオネオネ ボンダイ8　メンズ 25.5cm　ブラック スニーカー

〖新品・未使用品〗

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

〖新品・未使用品〗HOKA BONDI 8ホカ オネオネ ボンダイ 81123202/BBLC・サイズ US 7.5D JAPAN 25.5cm(レギュラー)・カラーブラック・箱有り・定価 25.300円特徴最上級のクッション性を誇るHOKAのラインナップの中で最もクッション性にこだわったシューズ。よりソフトかつ軽量なフォームを採用し、新しい拡張ヒール形状でアップデート。さらに、かかと部分の波状のクラッシュパッドがかかとからの着地から蹴り出しまで驚くほどソフトでバランスの良いライド感をもたらします。前モデルとの違い:コアパフォーマンスをさらに高めたBONDI 8は、拡張したヒールと刷新されたフォーム、ふっくらとしたタンでアップデートされています。選ばれる理由:柔らかさと反発性が完璧なバランスで融合したBONDI 8の卓越したクッショニングが、これまでとはまったく違うライド感をもたらします。●エンジニアードメッシュアッパーが通気性と快適性を提供●インサイドガセットタン仕様●リサイクル素材のライニングメッシュ●ヒール部分にプルタブ●Ortholite(R) Hybrid(リサイクル)を使用したソックライナー●一新された軽量で弾力性のあるフォーム●PROFLY構造のミッドソール●Durabrasion Rubberアウトソール●軽量化を実現するゾーンラバーを配置#ランニングシューズ#ホカオネオネ#マラソン#厚底#ウォーキング#ジョグ#リカバリー

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

