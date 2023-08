トゥモローランド tomorrowland

ケーブルチルデン カーディガン vネック 長袖

定価:33000円

小栗旬さんも着用していた別カラーです

ほぼ使用感なしでとても綺麗です

朝晩まだまだ冷えますので今からお使いいただけます(^^)

ぜひご検討ください

サイズ:S

肩幅 45

身幅 50

着丈 72

袖丈 56

素人採寸になりますので

多少の誤差はご了承くださいませ。

色:ブラック ホワイト 黒 白

素材:ウール 毛 100%

・無言購入&即購入OKです(^^)

・あくまで自宅保管のものです

御理解いただける方のみご購入お願いいたします

・ペット、喫煙者はおりません

・お取り置き(専用)は基本いたしません。

コメントでやり取りの最中でも先に購入された方を優先いたします

・お品物によっては発送方法を変更させていただく場合がございます

指定の発送方法がございましたら予めご相談いただけると助かります

・発送時は自宅にある梱包材などで簡易包装での発送、圧縮する場合もありますのでご了承ください

・その他気になる点がございましたらぜひご相談ください(^^)

カラー···ブラック

袖丈···長袖

素材···ウール

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド トゥモローランド 商品の状態 未使用に近い

トゥモローランド tomorrowlandケーブルチルデン カーディガン vネック 長袖定価:33000円小栗旬さんも着用していた別カラーですほぼ使用感なしでとても綺麗です朝晩まだまだ冷えますので今からお使いいただけます(^^)ぜひご検討くださいサイズ:S 肩幅 45 身幅 50 着丈 72 袖丈 56素人採寸になりますので多少の誤差はご了承くださいませ。色:ブラック ホワイト 黒 白素材:ウール 毛 100%・無言購入&即購入OKです(^^)・あくまで自宅保管のものです 御理解いただける方のみご購入お願いいたします・ペット、喫煙者はおりません・お取り置き(専用)は基本いたしません。コメントでやり取りの最中でも先に購入された方を優先いたします・お品物によっては発送方法を変更させていただく場合がございます指定の発送方法がございましたら予めご相談いただけると助かります・発送時は自宅にある梱包材などで簡易包装での発送、圧縮する場合もありますのでご了承ください・その他気になる点がございましたらぜひご相談ください(^^) カラー···ブラック袖丈···長袖素材···ウール季節感···春、秋、冬

