超格安一点 TUBBS タブス FLEX RDG 24 MEN'S スノーシュー 登山用品

このホールドシステムは秀逸です!

冬山登山ではスノーシューの脱着が必用になるケースがあります。アイゼンに付け替えたり、ツボ足で歩くケースなど。天候がよければ良いですが、極寒で手先が手袋で上手くつかえないときなど、このシステムであればワンタッチです。

裏面には爪先部分だけではなく金属製の引っ掛かりが左右にあります。

冬山ではトラバースする場合、爪先だけではなく左右にも爪がないと氷の上では不安定になるため、この機能が必要です。

また、ヒールリフターは私としては必須だと考えています。これがないのは正直きついですし、体力の消耗がかなり軽減されるため、登山用のスノーシューとしては適当ではないと考えています。

TUBBS (タブス) Mens Flex RDG メンズ フレックス RDG 24

ブランド:ブランド登録なし

ブランド:TUBBS/タブス

■メーカー品番:X180102001240

■商品名:FLEX RDG 24 MEN'S

■Size(サイズ):

24インチ(約61cm)

■Dimensions(大きさ):

8インチ x 24インチ(約20cm×61cm)

■Weight/Pair(重さ/ペア):

3.9 lbs(約1.77kg)

■Optimal Load(最適負荷):

Up to 190 lbs(約86kgまで)

・装備も含めた総重量でお考え下さい。

・軽くてドライな雪を想定しています。

・パウダースノーの場合は

より大きなスノーシューをご検討下さい。

■Surface Area(表面積):

165 平方インチ(約1065平方cm)

■商品説明:

ボアダイヤルを採用した

最も使い勝手にすぐれた

オールテレイン向けスノーシュー。

ボアクロージャーシステム搭載の

カスタムラップバインディングは、

ダイヤルを回すだけで、

甲だけではなくヒールストラップも連動し

締まっていく画期的なバイディングシステム。

タブス独自のテクノロジーが

手軽に足全体を驚くほど精密に

ホールドしフィットさせます。

