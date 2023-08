POLO RALPH LAUREN

ポロ ラルフ ローレン

クラシック フィット コットン シャツ

型番:MNPOWOV16821756

カラー:ブルー

価格:¥20,900 (税込)

サイズ:表記の海外サイズはLなので、XL相当

X-LARGE



しっかりとした綿100%の生地に、胸ポケットをあしらったシンプルなデザインのシャツ。

裏地はチェック柄になっている為、袖をまくった際にさりげなくチェック柄が見え、カジュアル過ぎない印象。

新品未使用(タグ付き)ですが、自宅クローゼットでの保管になりますので、店頭販売と同様な完璧な状態を求める方はご遠慮下さい。

あくまでも中古品である事をご理解頂ける方の購入をお願い致します。

発送は簡易包装にて対応予定です。

出来るだけ小さく折りたたみますので、その際にできるシワ等はご了承下さい。

ネコポス、または宅急便コンパクト専用BOXに入らないものは、リサイクルダンボールを使用しますので、その旨もご理解頂ける方の購入をお願い致します。

THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス

CHUMS チャムス

Columbia コロンビア

Patagonia パタゴニア

Marmot マーモット

LOGOS ロゴス

HELLY HANSEN ヘリーハンセン

Arc'teryx アークテリクス

Haglöfs ホグロフス

snow peak スノーピーク

Mammut マムート

Timberland ティンバーランド

L.L.Bean エルエルビーン

LACOSTE ラコステ

FRED PERRY フレッド・ペリー

Paul Smith ポール・スミス

NIKE ナイキ

adidas アディダス

PUMA プーマ

New Balance ニューバランス

UNDER ARMOR アンダーアーマー

Champion チャンピオン

BEAMS ビームス

SHIPS シップス

nano・universe ナノユニバース

UNITED ARROWS

Polo Ralph Lauren

ポロラルフローレン

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

POLO RALPH LAURENポロ ラルフ ローレンクラシック フィット コットン シャツ型番:MNPOWOV16821756カラー:ブルー価格:¥20,900 (税込)サイズ:表記の海外サイズはLなので、XL相当しっかりとした綿100%の生地に、胸ポケットをあしらったシンプルなデザインのシャツ。裏地はチェック柄になっている為、袖をまくった際にさりげなくチェック柄が見え、カジュアル過ぎない印象。新品未使用(タグ付き)ですが、自宅クローゼットでの保管になりますので、店頭販売と同様な完璧な状態を求める方はご遠慮下さい。あくまでも中古品である事をご理解頂ける方の購入をお願い致します。発送は簡易包装にて対応予定です。出来るだけ小さく折りたたみますので、その際にできるシワ等はご了承下さい。ネコポス、または宅急便コンパクト専用BOXに入らないものは、リサイクルダンボールを使用しますので、その旨もご理解頂ける方の購入をお願い致します。

