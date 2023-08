Cherry Pattern Cache-Coeur One-Piece beige

一枚目の画像のお色が同じ初期型のものです!

着用している際にどこかに小さな汚れを見つけた気がしたのですが、今検品したところ、見つけられませんでした。洗濯で消えたのかもしれませんが、もしまだあったらごめんなさい、、(そのレベルの目立たないものです)

その他、傑出して目立つ汚れやダメージはございませんが、中古ですので見落としレベルの汚れ、ダメージはご了承下さる方のみお取引お願いいたします☺︎

◎できる限りコンパクトにし、かなり圧縮しての発送となります。

◎購入後のお客様のご都合によるキャンセルやクレームはお断りさせて頂きます。

◎コメントのやり取りがあっても先に購入ボタンを押して頂いた方とお取引させて頂きます。

即購入可能です◎

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

