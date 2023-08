#GDesign雑貨一覧はこちら

グッチのマネークリップです。

クレストの文様が素敵ですね。

重量感があります。

保存袋、箱、購入カード付きです。

✅ ブランド

グッチ GUCCI

✅ 実寸

タテ 5cm

ヨコ 1.8cm

ハバ 0.7cm

※誤差はご容赦下さい。

✅ 状態

目立った傷や汚れのないお品です。

✅ カラー

オフホワイト きなり

シルバー 銀

✅ 素材

レザー 本革

金属

✅ 購入先

正規取扱オンラインショップ

✅ 配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。基本的に24時間以内に発送いたします。遅れる場合はご連絡致します。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

よろしくお願い致します。

ウォレット レザー ユニセックス 金具 刻印 イタリア製 made in Italy

0323

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#GDesign雑貨一覧はこちらグッチのマネークリップです。クレストの文様が素敵ですね。重量感があります。保存袋、箱、購入カード付きです。✅ ブランドグッチ GUCCI✅ 実寸タテ 5cmヨコ 1.8cmハバ 0.7cm※誤差はご容赦下さい。✅ 状態目立った傷や汚れのないお品です。✅ カラーオフホワイト きなりシルバー 銀✅ 素材レザー 本革金属✅ 購入先正規取扱オンラインショップ✅ 配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。基本的に24時間以内に発送いたします。遅れる場合はご連絡致します。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。よろしくお願い致します。ウォレット レザー ユニセックス 金具 刻印 イタリア製 made in Italy0323

