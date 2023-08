♡ 商品をご覧いただき、ありがとうございます ♡

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

ベルギーの王族御用達の、フランダースカット。

バランスは取れ、最高な反射でダイヤモンドを

より光輝くものにしてくれるカット。

ファンシーカットのダイヤモンドの中では、

群を抜いた輝きのレベルです。

ぜひ、初めて聞く方には特に、

フランダースカットの良さを体感していただきたい

大変オススメ商品です。

【詳細】

主石: 天然ダイヤモンド

カラット (Carat) : 0.424ct

カラー (Color) : F

クラリティ (Clarity) : VS1

カット (Cut) : フランダースカット Flanders Cut

【付属品】

中央宝石研究所ソーティング付き

【注意事項】

▪ 品質を確認しました。安心してご注文ください。

▪ 加工依頼も、コメントいただければ、 相談させていただきます。

▪ 購入後の返品はお断りさせて頂いております。

▪ 他のサイトにも出品している為 突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

【複数購入の割引】

2つ購入→ 3%引き

3つ購入→ 5%引き

*ブランド品、割引商品は対象外

✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦ ✦✦✦

商品の状態 新品、未使用

