お見舞い creative 古着 minds Tシャツ 脳みそ アート Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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サイズXL 着丈72 身幅60 肩幅58 袖丈19
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色 ホワイト
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|フルーツオブザルーム
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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プロフィールご確認の上コメント、購入お願いします古着 creative minds アート 脳みそ Tシャツ サイズXL 着丈72 身幅60 肩幅58 袖丈19色 ホワイトフルーツ2枚タグ。まさにグッドレギュラー。脳の周りに飛び交うART、Designなどの単語。ダメージなし。使用感あり。年代物になるので理解ある方のみお願いします。他にもストリート、スケーター、アメカジなど様々な商品出品していますので是非ご覧ください。90s 80s 90年 80年 古着 一点物 ビンテージ オールド ヴィンテージ ストリート スポーツ アート 音楽 ヒップホップ バンド ロック アメカジ アート デザイン tシャツ 脳みそ
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|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|フルーツオブザルーム
|商品の状態
|やや傷や汚れあり