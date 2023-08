お見舞い creative 古着 minds Tシャツ 脳みそ アート Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

プロフィールご確認の上コメント、購入お願いします

古着 creative minds アート 脳みそ Tシャツ

サイズXL 着丈72 身幅60 肩幅58 袖丈19

色 ホワイト

フルーツ2枚タグ。まさにグッドレギュラー。脳の周りに飛び交うART、Designなどの単語。ダメージなし。使用感あり

。年代物になるので理解ある方のみお願いします。他にもストリート、スケーター、アメカジなど様々な商品出品していますので是非ご覧ください。

90s 80s 90年 80年 古着 一点物 ビンテージ オールド ヴィンテージ ストリート スポーツ アート 音楽 ヒップホップ バンド ロック アメカジ アート デザイン tシャツ 脳みそ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フルーツオブザルーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

