65%OFF【送料無料】 フェラガモ　バッグ　THALA ショルダーバッグ

購入してから使用したのは5回未満です。

ぴ様， 専用

キレイな状態だと思いますが中古品であるということを理解できる方のみご購入ください。

チェーン付きクラッチ トリオンフキャンバス＆ラムスキン タン ポシェット

使用するきあたり必ず金属に小傷はつきます。

Think Bee! ミラノ ショルダーバッグ (ホワイト)

写真にてご判断ください。

BURBERRYS バーバリーズチェック柄ショルダーバッグ

2022年約10万円にて購入

FURLA フルラ ワンショルダーバッグ ボストン



Aetaショルダーバッグ

本体：約 16 ｘ 20 ｘ 7.5 (HｘWｘD 単位cm)

新品タグ付き ジャンニキアリーニ アリファ M ホリデーコレクション 希少

ショルダーストラップ長さ：約 111cm 長さ調節不可 取り外し不可

FURLA フルラ 2way ショルダー バッグ

本体重量：約 550g

藍さま専用 Acne Studios ショルダーバッグ

保存袋あり(汚れ有&ヨレヨレです)

プラダ サコッシュ 三角ロゴ テスートナイロン ショルダーバッグ 白タグ



【美品】トリーバーチ ショルダーバッグ ブラウン スウェード チェーン

恐らく最安かと思いますがほんの気持ち程度の値下げは可能です。

spick&span 【GIANNI CHIARINI】MICRO HELENA



美品 TORY BURCH ダブルファスナー 2wayショルダーバック ブラウン



Telfar テルファー トートバッグ ショッピングバッグ blue

カラー...イエロー

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

購入してから使用したのは5回未満です。キレイな状態だと思いますが中古品であるということを理解できる方のみご購入ください。使用するきあたり必ず金属に小傷はつきます。写真にてご判断ください。2022年約10万円にて購入本体：約 16 ｘ 20 ｘ 7.5 (HｘWｘD 単位cm)ショルダーストラップ長さ：約 111cm 長さ調節不可 取り外し不可本体重量：約 550g保存袋あり(汚れ有&ヨレヨレです)恐らく最安かと思いますがほんの気持ち程度の値下げは可能です。カラー...イエロー

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

STELLA McCARTNEY ステラマッカートニー ファラベラ タイニーseven ten by miho kawahito ミニショルダーバッグコーチ ショルダー バッグ シグネチャー美品 フェリージ シュリンクレザー サコッシュ ブラウンFURLA チェーンバッグ