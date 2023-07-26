【おまけ付】 ぱる様専用　Frene ポケットパール付きダンボールコート　＋　レースブラウス ロングコート

ぱる様専用です❗️

ロングコート（サイズ38）ROBERTO MUSSO AT DES PRES



スコットクラブ系列♦️定価33,000円 サイドスリットオーバーシルエットコート

卒業式に1回だけ3時間ほど着用しました。

【タグ付き未使用】LORO PIANA × Manzoni24 ミンクファー

ほとんど着てませんので美品です。

YAB-YAM 23AW KAMFOTA COAT ヤブヤム



イエナ コート

宜しくお願いします。

美品 アメリヴィンテージ3WAYミリタリーコート 希少カラー



FRAY I.D ウールトレンチリバーコート ホワイト

◆ ポケットパール付きダンボールコート

最高級 白タグ マックスマーラ 艶感綺麗なアルパカコート



4178 ノーカラーコート【エヌナチュラルビューティーベーシック】アンゴラ混 M

着丈：87cm ゆき丈：81cm 身幅：62cm 袖口幅：19.5cm 天幅：19cm ※平置き採寸

CIEL MERコート

・素材：ポリエステル79% レーヨン15％ ポリウレタン6％

jin様専用 comme des garcons レディースロングコート



【美品/完売商品♡】ユナイテッドアローズ ノーカラーコート

・お手入れ方法：家庭用洗濯ができません ※クリーニング店へご相談ください

【美品】ノーカラーコート スプリングコート トレンチコート 低身長



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◆ レースセーラー襟ブラウス

【冬物セール中】todayful ウールラグランコート



ルネのアフタヌーンドレス

身幅：50cm 肩幅：49cm 着丈：77cm 袖丈：49cm

【美品】emreeri オープンコート ウール フード付き ラグラン袖 中国製



美品 北欧、暮らしの道具店 晴れの日も着たいレインコート（バッグ付き）ベージュ

・素材：ポリエステル97% ポリウレタン3%

BALENCIAGA 18AW 国内正規品 ウール ツイード ステンカラーコート



ボーダーズアットバルコニー ラッフルヘムコート ブラック 黒

・お手入れ方法：裏返してネットに入れ手洗いコースで洗濯※タンブラー乾燥は控え、色物とは分けてください

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

ぱる様専用です❗️卒業式に1回だけ3時間ほど着用しました。ほとんど着てませんので美品です。宜しくお願いします。◆ ポケットパール付きダンボールコート着丈：87cm ゆき丈：81cm 身幅：62cm 袖口幅：19.5cm 天幅：19cm ※平置き採寸・素材：ポリエステル79% レーヨン15％ ポリウレタン6％・お手入れ方法：家庭用洗濯ができません ※クリーニング店へご相談ください◆ レースセーラー襟ブラウス身幅：50cm 肩幅：49cm 着丈：77cm 袖丈：49cm・素材：ポリエステル97% ポリウレタン3%・お手入れ方法：裏返してネットに入れ手洗いコースで洗濯※タンブラー乾燥は控え、色物とは分けてください

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

Aquascutum アクアスキュータム カシミヤ混 ロングコート キャメルRE LEAN レリーン タグ付き 未使用 アウター ジャケット ベージュダウンコート juicy couture(ジューシークチュール)マッキントッシュロンドン ナイロンコート リバーシブル 44 紺 チェック柄UNITED TOKYO フェイクレザーロングコート ＢＬ