【まずはじめに】

FICCE UOMO ショールカラーダブルボタンジャケット(パンツ付き)

▪️男性

※女性版もあるので、私の商品からチェックしてみてください

【以下商品情報】

こちらGUCCI グッチのセットアップ、シングルスーツ上下セットです。こちら表地のカラーはブラックでふ。

裏地はグッチの人気デザインGG総柄となっております。スイス製の高級スーツです。グッチのスーツではかなり人気のデザインであり、安価に手に入れるのはかなり困難です。

かなり価格を抑えますので,ぜひオシャレに拘りがある方、この機会にご検討ください。

▪️サイズ

サイズ感はM〜Lサイズほどです。ジャケットの着丈は長めの作りとなっております。詳しくは実寸ご確認ください。

・ジャケット

着丈80

肩幅47

身幅54

袖丈65

※本切羽となります

・スラックス

ウエスト幅37.5※一周約77

総丈113

股下86

股上27

ワタリ幅32

裾幅19.5

※ウエスト折り返し7センチ

※裾の折り返し4センチ(ダブル仕様)

▪️素材

ウール

ポリウレタン

▪️状態

良好。目立った傷や汚れなどはありません。ただ古くから保管しており,使用感や保管時の汚れなどはあるので、クリーニングしてからご利用ください。あくまでも中古品ということと、細かな部分はご理解ください。

Martin Margiela

COMME des GARCON コムデギャルソン

バーバリー

DANTON ダントン

ブラックレーベル

ディーゼル

アルマーニ

ジャックローズ

アバハウス

ポールスミス

コムサ

ジャーナルスタンダード

ユナイテッドアローズ

シップス

ユニクロ

グッチ

カルバンクライン

ドルチェ&ガッバーナ

ロエベ

フェンディ

ヴェルサーチ

ダンヒル

コーチ

エトロ

など好きな方へ。

発送方法・・・最安値になるように梱包します。

状態 ・・・服などは畳んでいたので、畳ジワはご了承ください。

梱包 ・・・畳んでお送りしますので、畳みジワが気になる方はクリーニングしてもらえればと思います。

発送日 ・・・基本1〜2日以内。ただ日によって少し時間かかる場合もあります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

