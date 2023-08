familiarボレロ&チェックワンピース

familiar ボレロ&チェックワンピース 130

ボレロ 濃紺 130

※裏地付き

チェックワンピース 深緑×紺 ×黒 130

※裏地付き、両ポケットあり

familiar ボレロ&チェックワンピース 130

※チャックなしボタンにて開閉

ワンピースなのでトップスを替えられる為、気温や季節を問わず着ることが出来ると思います。

familiar ボレロ&チェックワンピース 130

購入前にプロフィールをお読みいただき、お手数おかけしますが1度コメントを宜しくお願いいたします。

⚫数回着用し、クリーニング後そのまま保管しておりましたが、部分的にシワになってしまいました。

⚫汚れなどは見当たらず、個人的に目立たないとは思いますが、多少の毛羽立ち・毛玉ありました。

familiar ボレロ&チェックワンピース 130

⚫他にも画像ご希望でしたらコメントお願いいたします。

使用済みなど気になさらない方、卒園式・入学式、お受験・冠婚葬祭等にいかがでしょうか。

商品の情報 商品のサイズ 130cm ブランド ファミリア 商品の状態 やや傷や汚れあり

familiarボレロ&チェックワンピースボレロ 濃紺 130※裏地付きチェックワンピース 深緑×紺 ×黒 130※裏地付き、両ポケットあり※チャックなしボタンにて開閉ワンピースなのでトップスを替えられる為、気温や季節を問わず着ることが出来ると思います。購入前にプロフィールをお読みいただき、お手数おかけしますが1度コメントを宜しくお願いいたします。⚫数回着用し、クリーニング後そのまま保管しておりましたが、部分的にシワになってしまいました。⚫汚れなどは見当たらず、個人的に目立たないとは思いますが、多少の毛羽立ち・毛玉ありました。⚫他にも画像ご希望でしたらコメントお願いいたします。使用済みなど気になさらない方、卒園式・入学式、お受験・冠婚葬祭等にいかがでしょうか。

