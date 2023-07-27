最大10%OFFクーポン 超人気モデル　セイコー　ルキア　SSVW214 腕時計(アナログ)

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女性に大人気のセイコールキアスタンダードコレクション定価58300円値下げ不可ソーラー電波修正電波修正機能駆動期間：フル充電時約6か月間 パワーセーブ時約1.5年受信結果表示機能ケース材質：ステンレススチールバンド素材：ステンレススチールガラス材質：サファイアガラス日常生活用強化防水（10気圧）耐磁：あり中留構造：三つ折れ方式ケースサイズ：（厚さ）7.7mm×（横）27.7mm×（縦）36.3mm55g