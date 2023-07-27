最大10%OFFクーポン 超人気モデル　セイコー　ルキア　SSVW214 腕時計(アナログ)

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女性に大人気のセイコールキア
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スタンダードコレクション
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定価58300円
時計　類おまとめ

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フォリフォリ レディース 腕時計 ほぼ未使用品 箱保証書あり
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駆動期間：フル充電時約6か月間 パワーセーブ時約1.5年
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ケース材質：ステンレススチール
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バンド素材：ステンレススチール
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ガラス材質：サファイアガラス
Klon 腕時計
日常生活用強化防水（10気圧）
COACH　クロノグラフ腕時計
耐磁：あり
Gucci 4Pダイヤモンド　レディース　105 腕時計 Watch
中留構造：三つ折れ方式
オメガ　コンステレーション【ジャンク】
ケースサイズ：（厚さ）7.7mm×（横）27.7mm×（縦）36.3mm
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55g

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商品の情報

ブランドセイコー
商品の状態新品、未使用

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女性に大人気のセイコールキアスタンダードコレクション定価58300円値下げ不可ソーラー電波修正電波修正機能駆動期間：フル充電時約6か月間 パワーセーブ時約1.5年受信結果表示機能ケース材質：ステンレススチールバンド素材：ステンレススチールガラス材質：サファイアガラス日常生活用強化防水（10気圧）耐磁：あり中留構造：三つ折れ方式ケースサイズ：（厚さ）7.7mm×（横）27.7mm×（縦）36.3mm55g

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ブランドセイコー
商品の状態新品、未使用

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38分钟前

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