【楽ギフ_のし宛書】 ✤pt900 ブラックオパール 4.30ct & ダイヤ 0.60ct 鑑別書付 リング

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美品 K18PG ピンクゴールド クンツァイト計1.83ct リング 指輪

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天然石 高級品 シトリン s925 リング(指輪番号A1093）

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個性的 SV925 ワイド ボリューム シルバー リング

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★付属品： 布袋(画像6)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

★見て頂きありがとうございます。[ 商品説明 ]★刻印あります。★pt900 ★ブラックオパール 4.30ct オーバルカボションカット 遊色効果 ★ダイヤモンド 0.60ct★宝石鑑別書付き★サイズ：12号★重量：8.5ｇ★付属品： 布袋(画像6)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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