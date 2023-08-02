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【楽ギフ_のし宛書】 ✤pt900 ブラックオパール 4.30ct & ダイヤ 0.60ct 鑑別書付 リング

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美品 K18PG ピンクゴールド クンツァイト計1.83ct リング 指輪
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天然石 高級品 シトリン s925 リング(指輪番号A1093）
★刻印あります。
個性的　SV925 ワイド　ボリューム　シルバー　リング
★pt900
♡jewelily tokyo♡ キャンディリング9-10号
★ブラックオパール 4.30ct
本日のみお値下げk18WGダイヤモンドリング10号
オーバルカボションカット
AHKAH ティナハート リング ティナ ネックレス アーカー
遊色効果
ヴァンドーム 青山 クォーツ クローバーリング K18
★ダイヤモンド 0.60ct
SALE✧︎K18WG 1.00ct✧︎天然ダイヤライトブラウン＆ライトイエロー
★宝石鑑別書付き
美品 ヴァンクリーフ＆アーペル Pt950 トゥージュール リング 指輪
★サイズ：12号
匿名配送　ペア カップル リング シルバー925
★重量：8.5ｇ
スタージュエリー★K18 カラーサファイア•ダイヤリング　12号　新品仕上済✨
★付属品： 布袋(画像6)

新品 ヴィヴィアンウエストウッド ピンクゴールド 指輪 Lサイズ リング

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商品の状態未使用に近い

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★見て頂きありがとうございます。[ 商品説明 ]★刻印あります。★pt900 ★ブラックオパール 4.30ct オーバルカボションカット 遊色効果 ★ダイヤモンド 0.60ct★宝石鑑別書付き★サイズ：12号★重量：8.5ｇ★付属品： 布袋(画像6)

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【楽ギフ_のし宛書】 ✤pt900 ブラックオパール 4.30ct & ダイヤ 0.60ct 鑑別書付 リング

15分钟前

【楽ギフ_のし宛書】 ✤pt900 ブラックオパール 4.30ct & ダイヤ 0.60ct 鑑別書付 リング

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