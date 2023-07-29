【訳あり】 【お値下げ】　ブラザー　スキャンカット　mc300 カッティングマシン PC周辺機器

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3、4回使いました。

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※動作確認も含めています。

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Tourbox 有線 後期型 ほぼ未使用

写真にあるものがすべてです。

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※マットは傷が多いのでこちらで処分します。

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中古としての販売になります。

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神経質な方はご遠慮ください。

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質問などがあれば答えれるところはお答えします。

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【新品未開封】Archer AX80TP-Link無線LANルーター

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商品の情報 ブランド ブラザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

お値下げしました。スキャンカット mc3003、4回使いました。※動作確認も含めています。写真にあるものがすべてです。※マットは傷が多いのでこちらで処分します。【内容】スキャンカットスパチュラタッチペン操作早見表スタートガイド安全にお使いいただくためにコード刃中古としての販売になります。神経質な方はご遠慮ください。質問などがあれば答えれるところはお答えします。#カッティングマシン#スキャンカット#ブラザー

商品の情報 ブランド ブラザー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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