MARGARET HOWELL / COTTON LINEN CANVAS SKIRT

マーガレットハウエルのスカート。

太番手のコットンとリネンを交織したキャンバス生地。

タックインした時にスッキリしたウエスト部分がポイントです。

ロイヤルパーティ 2wayデニムスカート

#foodhowell

2017SS

定価27500円。

日本製。

何度か着用して少し使用感はありますが、傷や汚れは見当たらず、まだまだお使い頂ける良好な状態です。

中古品にはなりますので、神経質な方はお控え下さい。

サイズ Ⅰ

実寸(平置きでの採寸)

ウエスト 約66cm

丈 約70cm

気になる点などありましたら、お気軽にコメント下さい。

45rpm evam eva エヴァムエヴァ AURALEE オーラリー ドゥーズィエムクラス YAECA ヤエカ YLEVE イレーヴ ヴェリテクール ネストローブ MHL. コート リネンシャツ ワンピースをお探しの方もいかがでしょうか。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MARGARET HOWELL / COTTON LINEN CANVAS SKIRTマーガレットハウエルのスカート。太番手のコットンとリネンを交織したキャンバス生地。タックインした時にスッキリしたウエスト部分がポイントです。#foodhowell2017SS定価27500円。日本製。何度か着用して少し使用感はありますが、傷や汚れは見当たらず、まだまだお使い頂ける良好な状態です。中古品にはなりますので、神経質な方はお控え下さい。サイズ Ⅰ実寸(平置きでの採寸)ウエスト 約66cm丈 約70cm気になる点などありましたら、お気軽にコメント下さい。45rpm evam eva エヴァムエヴァ AURALEE オーラリー ドゥーズィエムクラス YAECA ヤエカ YLEVE イレーヴ ヴェリテクール ネストローブ MHL. コート リネンシャツ ワンピースをお探しの方もいかがでしょうか。

