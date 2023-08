完成品 2023SS WTAPS SIGN XLサイズ BLACK SS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

WTAPS 2023SS SIGN SS BLACK XLサイズ

ダブルタップス サイン 半袖 Tシャツ TEE ブラック X-LARGE

231ATDT-CSM28

SIGN /

SS / COTTON

廃棄処理される糸屑を再利用した反毛混紡のコットンジャージー生地のTシャツ。左胸にモチーフを刺繍。

COLOR : BLACK

SIZE : X-LARGE

FABRIC : COTTON 100%

ご覧頂きありがとうございます。

購入後1時間以内にお支払い頂ける方のみお願い致します。

正規取り扱い店購入の新品未使用になります。

購入者様都合の返品はご遠慮下さいませ。

都合により設定している発送期限よりお日にち頂く場合がございますので、自己紹介文もご確認ください。

よろしくお願い致します。

画像・コメント引用禁止@DEB

シュプリーム supreme ネイバーフッド ディセンダント

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

