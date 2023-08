人気ブランド新作豊富 the 【学芸大青春】Hit City／PUMP セット販売 UP YOU ミュージシャン

●商品の内容

・学芸大青春 Single「Hit the City!!」完全生産限定盤B

・学芸大青春 Single「Hit the City!!」通常盤

・A4クリアファイルA

・A4クリアファイルB

・A3ミニポスター

・L判ブロマイド 実写(勇仁、陽介、優輝、蓮)

・L判ブロマイド 2次元(陽介、優輝、将綺、蓮)

・2L判ポストカード

・44mm缶バッジ

・ステッカー

・アニメイト特典

L判ブロマイド(勇仁、陽介、優輝、将綺、蓮)

【学芸大青春】WHO WE ARE ! ライブグッズ セット販売

・学芸大青春 2nd Album「PUMP YOU UP!!」完全生産限定盤B

・学芸大青春 2nd Album「PUMP YOU UP!!」通常盤

・A3ミニポスター(集合絵柄A)

・A3ミニポスター(集合絵柄B)

・A4クリアファイル(集合絵柄A)

・A4クリアファイル(集合絵柄B)

・L判ブロマイド(勇仁、陽介、蓮)

・缶バッジ(勇仁、陽介、優輝、蓮)

・B5ポスターカレンダー(集合絵柄1種)

・クリアポストカード(勇仁、陽介、優輝、将綺、蓮)

・アニメイト特典

トレーディング缶バッジ(陽介、優輝、将綺、蓮)

・セブンネットショッピング特典

L判ブロマイド(集合絵柄1種)

・公式ECサイト特典

L判ブロマイド(集合絵柄1種)

●商品の状態

CDはシリアルコードを抜き取るため開封済みとなっております。

シュリンクは破棄して剥き出しの状態で保管していたためCDケースに少々擦れがございますのでご了承いただいた上、ご購入をお願いいたします。

※他にも学芸大青春のグッズを出品しております。

よろしければご覧ください!

素人の自宅保管ですので、神経質な方のご購入はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

その他、ご質問・ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

特に問題がなければ即購入いただいても構いません。

#学芸大青春

#相沢勇仁

#星野陽介

#南優輝

#内田将綺

#仲川蓮

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

