「BETTER WITH AGE × WISM」DAMAGE/RIDE TEE

2022年10月発売 定価18,700円

ヴィンテージデッドストックのボディを使用したTシャツ。

フロントにはロゴを配し、バックにはブランドらしいグラフィックが映える一枚。更にリバーシブル仕様となった両A面の一着です。

サイズ/フリー

平置き実寸で、着丈73.5cm,肩幅58.5cm,身幅65.5cm,袖丈22.5cm

色はレッド(ワイン系)で、品質タグは元々ありませんが、アメリカ製になります。

1回のみの着用で極美品です。毛羽立ちなどは元々の状態です。

非常にレアな完売品です。

【BETTER WITH AGE / ベター ウィズ エイジ】

LA発ブランドBETTER WITH AGE。デザイナーはRemy Michiman。

GALLERY DEPTのJosueから工場の生産ラインを譲り受け、作り込みではなくヴィンテージのリメイク主体で展開。

ウィズム

ベイクルーズ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ウィズム 商品の状態 未使用に近い

