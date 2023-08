■アイテム

ブラック コットン ポリエステル

Laura Ashleyのロングワンピースです。

胸元下少しシェイプされ、とっても綺麗な美シルエットです。

バイカラーの花柄、ウエスト、裾のブラックラインもとっても素敵♡

★写真のリボンは付属のリボンではありませんがよければお付けいたします。不要な方はコメントにてお知らせ下さい。(元々はリボンのないお品です。)

◎伸縮なし

◎裏地あり

◎透け感なし

■素材

10枚目素材タグに記載

■サイズ (cm)

11 / L 相当

着丈 : 116

身幅 : 46.5

肩幅 : 34.5

ウエスト : 39

平置き実寸です。

素人寸法の為、多少の誤差はご理解下さいませ。

※着丈は肩から計測しております

※服の形状により、計測方法に若干の個人差が出ますので予めご了承下さい。

■状態

目立ったキズや汚れのない全体的に綺麗なお品

使用回数、数回程度のお品

まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

■ご購入前に

※お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座います。したがって、色が微妙に違う、思ってた質感ではない等の返品はお断りしております、ご了承ください。

※素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

※服の形状により、計測方法に若干の個人差が出ますので予めご了承下さい。

※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

※梱包に関しましてはコンパクトに致します。折りシワなどはご了承下さい。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···花柄

袖丈···袖なし

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ローラアシュレイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

