お礼や感謝伝えるプチギフト モノグラム 【未使用展示品】ヴィトン アンプラント 長財布 サラ ポルトフォイユ 長財布

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ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON 長財布



美品 CHANEL ココマーク キャビアスキン ラウンドジップ長財布 シャネル

全てのお品は真贋済み大手中古ブランドショップ、古物商認可業者オークションにて仕入れています✨

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専門家による真贋鑑定済の【正規品】となりますので安心してお使いいただけます✨

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極美品 ルイヴィトン 長財布 ダミエ ポルトフォイユ サラ カード入れ10枚

✅商品説明

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LOUIS VUITTON/ルイヴィトン モノグラム アンプラント ポルトフォイユ サラ 長財布 財布

ルイヴィトン 長財布 ポルトフォイユ・イリス



美品❤️早い者勝ち‼️ルイヴィトン❤️長財布❤️モノグラム❤️エトワール❤️

モノグラム・アンプラント レザーを使用した「ポルトフォイユ・サラ」❗

ルイヴィトン ダミエ アズール ジッピーウォレット ラウンド 長財布 EP188

モノグラム柄もくっきり✨アンプラントの質感を存分に感じてもらえます✨複数のカードスロットやファスナー付きコインポケットなど機能的な内装を備えています。♡*

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✅商品詳細

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【ブランド】LOUIS VUITTON/ルイヴィトン

COACH コーチ 長財布 ホワイトシグネチャー × ブラックライン

【型番】M61182

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【カラー】ブラック ／

ルイヴィトン ポルトフォイユ コメット ジッピー ベージュ長財布 EQ93

【サイズ】約10.5cm×約19cm×約2.5㎝

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【仕様】小銭入れ×1 札入れ×2 カード入れ×16 ポケット×2

最終確定❗値下終了❗絶対お買得❗新生ダニエル期ボッテガヴェネタ長財布 アーモンド

【シリアル】CA4177

ルイヴィトン Louis Vuitton ダミエ ポルトフォイユ ヴェニス

【購入元】古物商認可業者オークション

新品 ヘンローンシャイニングクロコダイル黄色Ｌ型長財布

【付属品】箱、保存袋

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【参考価格】113300円

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【コンディション】Sランク （ランク詳細はプロフィールへ✨）

値下げしました！！COACH コーチ 長財布 ストラップ付



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GUCCI☆正規品☆長財布☆ホースビット☆ピンク☆レザー

保管傷、メッキ部分の若干のスレ等ができてしまったため展示を取りやめたお品❗

ルイヴィトン ダミエエベヌ ポルトフォイユクレマンス ローズバレリーヌ 長財布

保管傷等ございますが、色褪せや破損なく、新品未使用のとても状態の良いお品です(>◡<)♡*

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商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます(ᴗ͈ˬᴗ͈)♡*全てのお品は真贋済み大手中古ブランドショップ、古物商認可業者オークションにて仕入れています✨専門家による真贋鑑定済の【正規品】となりますので安心してお使いいただけます✨✅商品説明LOUIS VUITTON/ルイヴィトン モノグラム アンプラント ポルトフォイユ サラ 長財布 財布モノグラム・アンプラント レザーを使用した「ポルトフォイユ・サラ」❗モノグラム柄もくっきり✨アンプラントの質感を存分に感じてもらえます✨複数のカードスロットやファスナー付きコインポケットなど機能的な内装を備えています。♡*✅商品詳細【ブランド】LOUIS VUITTON/ルイヴィトン 【型番】M61182【カラー】ブラック ／【サイズ】約10.5cm×約19cm×約2.5㎝【仕様】小銭入れ×1 札入れ×2 カード入れ×16 ポケット×2【シリアル】CA4177【購入元】古物商認可業者オークション【付属品】箱、保存袋【参考価格】113300円【コンディション】Sランク （ランク詳細はプロフィールへ✨） ⚜️目立つキズ、汚れなし✨ ⚜️目立つ角スレ・形崩れなし✨ ⚜️モノグラム柄くっきりキレイ✨ ⚜️色あせ・焼け・反りな✨ ⚜️外観・内側ベタつきなし✨ ⚜️カード入れ破れなし、破損なし、ヨゴレなし✨ ⚜️ファスナースムーズ✨ ⚜️スナップボタン良好✨保管傷、メッキ部分の若干のスレ等ができてしまったため展示を取りやめたお品❗保管傷等ございますが、色褪せや破損なく、新品未使用のとても状態の良いお品です(>◡<)♡*✅フォロー割✨2万円以下500円割引✨✨5万円以下1000円割引✨✨8万円以下1500円割引✨✨10万円以下2000円割引✨✨10万円以上は要相談✨購入前にコメント欄にてお伝えください✨✅特典サービス1.日本全国どこでも送料無料2.宅急便で安心補償3.最短当日発送✨24時間以内スピード発送ご不明点やご相談等ございましたらお気軽にコメントください(ᴗ͈ˬᴗ͈)✨

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