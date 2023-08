美品 オークリーOAKLEY 偏光サングラス　SPLIT SHOT スプリットショット サングラス/メガネ

★オークリー OAKLEY 偏光サングラス★

☆新品・未使用☆

◆日本正規代理店・ルックスオティカジャパンの国内正規品です。

◇モデル名:SPLIT SHOT

◇カラー:Matte Black

◇レンズ:Prizm Deep Water Polarized(プリズムディープ ウォーター偏光レンズ)

◇型番:009416-0664

◇サイズ表記:64-17-132

◇100% UV Protection

◇付属品

・ソフトケース

・専用ハードケース

・付け外しが可能なワイヤーリーシュ

・説明書、保証書

※並行輸入品には保証書付いてきません。

◇定価:39,930円(税込)

• 光をブロックする.最先端のウォーターマン向けアイウェアは、帽子をかぶりやすく、深く巻き込むようなフレームに、取り外せるリーシュで広い視界を保証し、眩光をブロックするデザインです。

• 耐久性と一日中続く心地よい軽さのO Matter‐オーマター™ フレーム素材

• 滑らないUnobtainium-アンオブタニウム® ノーズパッド: 発汗でグリップ性増加。

• スリーポイントフィット:かけ心地と性能を保証し光学的に精密なアライメントでレンズをホールド •中型から大型のお顔にフィットするフレーム。

• Prizm™‐プリズムレンズがカラーコントラストを高め、ディテールまで素晴らしい体験に。

• HDPolarized‐HDポラライズド: 完全な単層レンズにより眩光を軽減 (オプショナル)

• Plutonite‐プルトナイト®レンズ素材が最高の紫外線保護を実現し、UVA を100%フィルターし、最高400nmまでのUVBと有害なブルーライトをある程度ブロック。

• 眩光を抑えるIridium‐イリジウム®コーティングレンズで光透過を調整。

• この上ない精度と耐衝撃保護でANSI Z80.3光学および耐衝撃規格に適合し、これを超える性能。

• HDO®オプティクスの圧倒的に鮮明な視界と耐衝撃性。

• 防水仕様で取り付けクリップ付。

【状態】

プレゼントで貰い、使用せずに保管していた新品・未使用品ですが、あくまで素人保管ということをご理解の上ご購入をお願い致します。

【発送】

稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

丁寧な梱包を心掛けさせて頂きます。

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

