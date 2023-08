御覧頂きありがとうございます。

プロフ必読‼️

こちら、タリアトーレブレザーのご紹介です。

春.夏.秋

イタリア製

美品

希少カラー

ラペル幅 約7.2cm

表

綿56%

麻44%

裏地

キュプラ100%

春夏

[サイズ] M 46

[コンディション] A

[S] 未使用品、タグ付き

[A] ダメージや使用感がほぼない商品

[B] 多少の使用感がある商品

[C] 使用感があり多少のダメージがある商品

[D] 使用感があり大きなダメージがある商品

身幅:約 51cm

着丈:約 69.5cm

袖丈:約 62cm

肩幅 :約 44cm

(素人計測 多少の誤差はご了承下さい)

素人検品ですので見落とし等は御了承ください。

コンパクトに圧縮、折り畳んでの発送になります

あくまでも自宅保管なのでご理解ください

他にも古着を出品してますのでよかったらご覧ください。

プロフ必読‼️

即購入可能

気軽にコメント下さい

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タリアトーレ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

御覧頂きありがとうございます。プロフ必読‼️こちら、タリアトーレブレザーのご紹介です。春.夏.秋イタリア製美品希少カラーラペル幅 約7.2cm表綿56%麻44%裏地キュプラ100%春夏[サイズ] M 46 [コンディション] A [S] 未使用品、タグ付き[A] ダメージや使用感がほぼない商品[B] 多少の使用感がある商品[C] 使用感があり多少のダメージがある商品[D] 使用感があり大きなダメージがある商品身幅:約 51cm着丈:約 69.5cm 袖丈:約 62cm 肩幅 :約 44cm(素人計測 多少の誤差はご了承下さい)素人検品ですので見落とし等は御了承ください。コンパクトに圧縮、折り畳んでの発送になりますあくまでも自宅保管なのでご理解ください他にも古着を出品してますのでよかったらご覧ください。プロフ必読‼️即購入可能気軽にコメント下さい

