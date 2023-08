【保存版】 A様専用　正規品　エッセンシャル　黒　ブラック　フード付き essentials パーカー

ご覧いただきありがとうございます✨✨

✅即購入可

ご購入前に必ずプロフィール欄をご覧ください!

_____________________________________________

【商品】

フードパーカー 正規品

■カラー

ブラック

■サイズ

M :バスト128 着丈72 肩幅66 袖丈57

【状態】

着用は数回のみになります。

私は身長160cmの女性でダボっと着ていました。

※大事に保管してありますが、

中古品、自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい

こちら正規品になります。

FEAR OF GOD(フィアオブゴッド)はLAでJerry Lorenzo(ジェリー・ロレンゾ)により立ち上げられたブランド。

あのKanye West(カニエ・ウェスト)が愛用しているブランドとして注目されています。ストリート、グランジ、ロック、モード、スポーツ、様々な要素を取り込んだアイテムは、生産数が少ないため世界的に入手困難なレアブランドとなっています。

海外製品のため大きめとなっております。

サイズの確認を必ずよろしくお願いいたします!

※ロゴは3M反射型のゴム印刷です。

メンズパーカー

ウィメンズ

_____________________________________________

【発送について】

◎全国送料無料◎

_____________________________________________

✔️購入後は迅速な対応をお約束致します

✔️ペット、喫煙者なし

ご不明な点ございましたら気軽にコメントください✨

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エスエッセンシャルズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

