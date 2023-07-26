再再販！ TIBI フリル つけ衿 シャツ ブラウス ストライプ XL シャツ/ブラウス(七分/長袖)

TIBI

イッセイミヤケ 長袖シャツ サイズ2



Shoulder Ribbon BoyFriend Shirts

2021〜2022

◇R カリアング【M】ネルシャツ【新品タグ付き】美品 ブロックチェック コットン



URBAN RESEARCH iI アイ 22SSビッグカラーブラウス

コットンのつけ衿ブラウス です。

Angelic Pretty Chocolaterieブラウス ピンク タグ付き

衿は取り外し可能です。

HUMAN WOMAN ヒューマンウーマン 無染色ウールブルゾンＬ



graph paper Thomas mason シャツ Free

ニットやカーディガンから衿を出す場合、

【新品タグ付き】shirocon ビッグサボンブラウス 38

後ろのトップのボタンでブラウスと衿を固定するので

【極美品】2005 PLEATS PLEASE 変形スリーブ ブラウス ブラック

少し収まりが悪いかもしれませんが

Veritecoeur プルオーバーシャツ ブラウス

衿出しも可愛いです。

新品未使用透け感のブラウス



MADISON BLUE デニムシャツ

お手持ちのピンで留めてつけ衿としても

OHGA ブラウス

使えるビッグカラーの衿がお洒落です。

プラージュPlage RAMIE LYOCELL WIDE シャツ ピンクタグ付



kimhekim ストライプボウタイブラウス 34

サイズ 8

値下げしました！yo biotop シルクシャツ&タンクトップ

大体L〜XL

トゥデイフル Stripe Over Shirts



ヒョウ柄トップス マークケイン

ゆったり好きでしたらあまりサイズ感に

ビンテージ スパンコール ビーズトップスおまけ付き

とらわれずに着用出来ます。

IENA レースギャザーブラウス



古着 ビンテージ 70s 80s テロテロ シャツ 羽織 オーバーサイズ

肩幅 切り替えなし

人気色 ラルフローレン ポニー刺繍 麻100％ リネンシャツ ベージュ ゆったり

身幅 63

MADISON BLUE HAMPTON マディソンブルー カスタム シャツ

着丈 67

新品未使用 Veritecoeurリトアニアリネンギャザーチュニック

裄丈 82

マーガレットハウエル 白 シャツ



極美品 ガリャルダガランテ ブルーデニム ビッグロングシャツ Free

コットン100％

ももこりん様専用出品



takazu25様専用spick&spanアーミーシャツ38ベージュ未使用

柔らかい質感のコットン生地です。

LEONARD レオナール 花柄ブラウス 大きいサイズ 42号 LL



バレンシアガ シャツ レディース 36 BTSテテ着用

中古ですが綺麗なコンディションです。

JURGEN LEHL シルクのロングブラウス



【未使用・詩仙堂】ちりめん 七分袖ブラウス

色···ブルー

Y9209,10*EPOCAエポカ☆ニット☆フリル☆ブラウス☆2点セット☆黒白.

袖丈···長袖

Zinc✩.*˚様専用☻

柄・デザイン···ストライプ

ヤエカ ラップギャザーブラウス

素材···コットン(綿)

ヒロちゃん様専用♡オーダー作成ページ



ブティックトーキョードレス

使用のトルソー

【EVA MANN】袖シャーリングブラウス

バスト77CM、

HYKE シースルートップス

ウエスト58CM

お値下げ!エルメスレディースブラウス

ヒップ85CMです。

作家様 タックブラウス



【新品未使用3点】レディース 事務服 長袖ブラウス ２点 & カーディガン 1点

随時追加&セールします！

ダーリッチ ツイードコルセットシャツワンピース グレー

発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更も出来ます。

トゥモローランド バッカ ビックカラー シアーシャツ

※購入前にお知らせ頂けますと、コンビニ受け取りに変更も

ユナイテッドアローズ ティアードギャザーブラウス

出来ます。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ティビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TIBI2021〜2022コットンのつけ衿ブラウス です。衿は取り外し可能です。ニットやカーディガンから衿を出す場合、後ろのトップのボタンでブラウスと衿を固定するので少し収まりが悪いかもしれませんが衿出しも可愛いです。お手持ちのピンで留めてつけ衿としても使えるビッグカラーの衿がお洒落です。サイズ 8大体L〜XLゆったり好きでしたらあまりサイズ感にとらわれずに着用出来ます。肩幅 切り替えなし身幅 63着丈 67裄丈 82コットン100％柔らかい質感のコットン生地です。中古ですが綺麗なコンディションです。色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)使用のトルソーバスト77CM、ウエスト58CM ヒップ85CMです。随時追加&セールします！発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更も出来ます。※購入前にお知らせ頂けますと、コンビニ受け取りに変更も出来ます。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ティビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆お値下げ☆todayful Jacquard Skipper Pullover新品ユナイテッドアローズ 今季 DROST フリル パフスリーブ ブラウスラルフローレン 半袖シャツブラウス ピンクy/project(ワイプロジェクト)2020,21AWボディスーツシャツMAGALI トリプルウォッシュコットン フリルブラウスTODAYFUL Silky Over ShirtsPRADA プラダ ボウタイ リボン フリル シャツブラウス S美品 ChristianDior ディオール トップス ブラウス 黒ルーマニア刺繍 ウクライナ刺繍 ブラウス フォークダンス用POLO RALPH LAUREN シャード リネン シャツ ブラウス