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再再販！ TIBI フリル つけ衿 シャツ ブラウス ストライプ XL シャツ/ブラウス(七分/長袖)

商品の説明

TIBI
イッセイミヤケ　長袖シャツ　サイズ2

Shoulder Ribbon BoyFriend Shirts
2021〜2022
◇R カリアング【M】ネルシャツ【新品タグ付き】美品 ブロックチェック コットン

URBAN RESEARCH iI アイ 22SSビッグカラーブラウス
コットンのつけ衿ブラウス です。
Angelic Pretty Chocolaterieブラウス　ピンク　タグ付き
衿は取り外し可能です。
HUMAN WOMAN ヒューマンウーマン　無染色ウールブルゾンＬ

graph paper Thomas mason シャツ　Free
ニットやカーディガンから衿を出す場合、
【新品タグ付き】shirocon ビッグサボンブラウス 38
後ろのトップのボタンでブラウスと衿を固定するので
【極美品】2005 PLEATS PLEASE 変形スリーブ ブラウス ブラック
少し収まりが悪いかもしれませんが
Veritecoeur プルオーバーシャツ ブラウス
衿出しも可愛いです。
新品未使用透け感のブラウス

MADISON BLUE デニムシャツ
お手持ちのピンで留めてつけ衿としても
OHGA ブラウス
使えるビッグカラーの衿がお洒落です。
プラージュPlage RAMIE LYOCELL WIDE シャツ ピンクタグ付

kimhekim ストライプボウタイブラウス 34
サイズ 8
値下げしました！yo biotop シルクシャツ&タンクトップ
大体L〜XL
トゥデイフル Stripe Over Shirts

ヒョウ柄トップス　マークケイン
ゆったり好きでしたらあまりサイズ感に
ビンテージ　スパンコール　ビーズトップスおまけ付き
とらわれずに着用出来ます。
IENA レースギャザーブラウス

古着 ビンテージ 70s 80s テロテロ シャツ 羽織 オーバーサイズ
肩幅 切り替えなし
人気色 ラルフローレン ポニー刺繍 麻100％ リネンシャツ ベージュ ゆったり
身幅 63
MADISON BLUE HAMPTON マディソンブルー カスタム　シャツ
着丈 67
新品未使用 Veritecoeurリトアニアリネンギャザーチュニック
裄丈 82
マーガレットハウエル　白　シャツ

極美品 ガリャルダガランテ ブルーデニム ビッグロングシャツ Free
コットン100％
ももこりん様専用出品

takazu25様専用spick&spanアーミーシャツ38ベージュ未使用
柔らかい質感のコットン生地です。
LEONARD レオナール　花柄ブラウス　大きいサイズ　42号　LL

バレンシアガ　シャツ　レディース　36 BTSテテ着用
中古ですが綺麗なコンディションです。
JURGEN LEHL シルクのロングブラウス

【未使用・詩仙堂】ちりめん 七分袖ブラウス
色···ブルー
Y9209,10*EPOCAエポカ☆ニット☆フリル☆ブラウス☆2点セット☆黒白.
袖丈···長袖
Zinc✩.*˚様専用☻
柄・デザイン···ストライプ
ヤエカ　ラップギャザーブラウス
素材···コットン(綿)
ヒロちゃん様専用♡オーダー作成ページ

ブティックトーキョードレス
使用のトルソー
【EVA MANN】袖シャーリングブラウス
バスト77CM、
HYKE シースルートップス
ウエスト58CM
お値下げ!エルメスレディースブラウス
ヒップ85CMです。
作家様 タックブラウス

【新品未使用3点】レディース 事務服 長袖ブラウス ２点 & カーディガン 1点
随時追加&セールします！
ダーリッチ　ツイードコルセットシャツワンピース　グレー
発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更も出来ます。
トゥモローランド　バッカ　ビックカラー　シアーシャツ
※購入前にお知らせ頂けますと、コンビニ受け取りに変更も
ユナイテッドアローズ　ティアードギャザーブラウス
出来ます。

☆お値下げ☆todayful　Jacquard Skipper Pullover

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドティビ
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品ユナイテッドアローズ 今季 DROST フリル パフスリーブ ブラウス

ラルフローレン 半袖シャツブラウス ピンク

y/project(ワイプロジェクト)2020,21AWボディスーツシャツ

MAGALI トリプルウォッシュコットン　フリルブラウス

TODAYFUL Silky Over Shirts

PRADA プラダ ボウタイ リボン フリル シャツブラウス S

美品　ChristianDior ディオール　トップス　ブラウス　黒

ルーマニア刺繍　ウクライナ刺繍　ブラウス　フォークダンス用

POLO RALPH LAUREN シャード リネン シャツ　ブラウス
TIBI2021〜2022コットンのつけ衿ブラウス です。衿は取り外し可能です。ニットやカーディガンから衿を出す場合、後ろのトップのボタンでブラウスと衿を固定するので少し収まりが悪いかもしれませんが衿出しも可愛いです。お手持ちのピンで留めてつけ衿としても使えるビッグカラーの衿がお洒落です。サイズ 8大体L〜XLゆったり好きでしたらあまりサイズ感にとらわれずに着用出来ます。肩幅 切り替えなし身幅 63着丈 67裄丈 82コットン100％柔らかい質感のコットン生地です。中古ですが綺麗なコンディションです。色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)使用のトルソーバスト77CM、ウエスト58CM ヒップ85CMです。随時追加&セールします！発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更も出来ます。※購入前にお知らせ頂けますと、コンビニ受け取りに変更も出来ます。

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドティビ
商品の状態目立った傷や汚れなし

再再販！ TIBI フリル つけ衿 シャツ ブラウス ストライプ XL シャツ/ブラウス(七分/長袖)

29分钟前

再再販！ TIBI フリル つけ衿 シャツ ブラウス ストライプ XL シャツ/ブラウス(七分/長袖)

¥16,300 ¥12,225

(税込) 送料込み
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12
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

db38fc3dc93173

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本人確認済
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db38fc3dc93173
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選ぶなら TIBI フリル つけ衿 シャツ ブラウス ストライプ XL XL(LL

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TIBI フリル つけ衿 シャツ ブラウス ストライプ XL | redemegasnet.com.br

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【楽天市場】つけ襟 付け襟 つけえり 立ち襟 つけ衿 レディース

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送料無料 つけ襟 レディース 角襟 付け衿 シャツ襟 フリル｜天成

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