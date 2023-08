kelen ケレン NO COLLAR HUNTING JACKET "RENNIE" ノーカラーハンティングジャケット レニーです。札幌のセレクトショップで購入しましたが、サイズが合わず出品します。

【美品】kelen ケレン ノーカラーハンティングジャケット

ゴイシボタンでミリタリーテイストもあり、伸縮性に優れたミリタリーバックサテンを使用。またポケットは収納力抜群です。

オーバーサイズのシルエットなので、内側に着込んでライトアウターとして使用できます。

定価:24,750円

●サイズ:タグ表記42(L)サイズ

肩幅 55cm

身幅 63cm

着丈 74cm

袖丈 62cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

綿92% ポリウレタン2%

●状態:

試着程度で汚れ、ほつれなどはありません。未使用に近く美品ですが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。その他気になるところはコメントお願いします。小さく折り畳んで発送いたします。ご了承ください。

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋

カラー···ブラック

襟···ノーカラー

素材···コットン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ケレン 商品の状態 未使用に近い

