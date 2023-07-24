【全商品オープニング価格 特別価格】 ⭐️エアコンの乾燥対策❣️除菌もできる❣️Luwior 大容量 除菌 加湿器⭐️ その他

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【The Washer Pro 】マクアケで話題になった超音波食器洗い機

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超音波霧化器 JM-200



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(分岐水栓・工具付き)パナソニック食洗機 NP-TZ200



除菌電解水給水器 手・洗う

■商品詳細

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【第二代除菌加湿器・更に進化して登場】

ロックミシン 糸取物語 BL25 3本ロック‼️

乾燥する冬の時期に暖房をつけると湿度が下がり、風邪を引きやすくなります。どれだけ気を付けようと、私たちは常に菌やウイルスだらけの環境に曝されてしまいます。

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超音波加湿器と最先端電解水技術を組み合わせ、加湿しながら空間除菌を行うことができ、ご家庭だけでなく、オフィス、店舗、病院、介護施設、保育園、幼稚園、ホテルなど、様々な場所で活用いただけます。

Panasonic パナソニック おたっくす KX-PZ710DL-N



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【最新電解水技術採用・除菌率99％以上】特許取得した最新電解水除菌技術。

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第三者検査機関の調査によると、Luwior第二代除菌加湿器は１時間で室内の雑菌を99%以上除去可能と報告されました。

NP-TA4 Panasonic 食洗機 2022年製

また、水だけで除菌を行うため、化学物質が残ることはありません。人に優しい安心安全の除菌加湿器となっております。

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【超微細ミスト・空焼き対策】

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発生した霧は素早く、そして自然蒸発しやすい５㎛未満の超微細ミストとなり、80cmほどの高さまで放出されます。これによって床や加湿器の周囲は濡れにくく、360°回転する吹出口で、ミストを部屋の隅々までしっかりお届けできます。

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4Lの大容量で、最大40時間連続加湿可能。寝ている間も、潤い続けます。

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加湿量は三段階調節可能、最大加湿量は約300ml/hとハイパワー。最大30畳の部屋に対応。

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また、空焼き防止機能搭載で水不足の時は加湿器の運転が自動で停止するため、空焼きの心配はありません。

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【らくらく空間湿度管理】

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恒湿モードを搭載しており、室内の湿度を55％に自動的にコントロールすることができ、快適な湿度でお過ごしいただけます。

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【静音仕様】

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特許取得済の消音装置を内蔵し、28dBほどの静音仕様のため、運転時の水滴音はほとんど聞こえません。なお、就寝時に便利な睡眠モードも搭載しており、操作中以外はすべてのライトが消灯し、睡眠中も潤った空気を楽しみいただけます。

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【ここが進化！強力除菌モード追加】

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標準除菌モードだけでなく、4時間強力除菌モードを追加し、広い部屋の隅々までしっかり除菌できます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

数ある商品の中からおもちのページをご覧頂きありがとうございます☘この商品は✨在庫1点限り 早い者勝ち✨新品未使用▶送料無料。即購入可能です！#おもちもちshop 商品多数取り扱っております！✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼■商品詳細【第二代除菌加湿器・更に進化して登場】乾燥する冬の時期に暖房をつけると湿度が下がり、風邪を引きやすくなります。どれだけ気を付けようと、私たちは常に菌やウイルスだらけの環境に曝されてしまいます。超音波加湿器と最先端電解水技術を組み合わせ、加湿しながら空間除菌を行うことができ、ご家庭だけでなく、オフィス、店舗、病院、介護施設、保育園、幼稚園、ホテルなど、様々な場所で活用いただけます。【最新電解水技術採用・除菌率99％以上】特許取得した最新電解水除菌技術。第三者検査機関の調査によると、Luwior第二代除菌加湿器は１時間で室内の雑菌を99%以上除去可能と報告されました。また、水だけで除菌を行うため、化学物質が残ることはありません。人に優しい安心安全の除菌加湿器となっております。【超微細ミスト・空焼き対策】発生した霧は素早く、そして自然蒸発しやすい５㎛未満の超微細ミストとなり、80cmほどの高さまで放出されます。これによって床や加湿器の周囲は濡れにくく、360°回転する吹出口で、ミストを部屋の隅々までしっかりお届けできます。4Lの大容量で、最大40時間連続加湿可能。寝ている間も、潤い続けます。加湿量は三段階調節可能、最大加湿量は約300ml/hとハイパワー。最大30畳の部屋に対応。また、空焼き防止機能搭載で水不足の時は加湿器の運転が自動で停止するため、空焼きの心配はありません。【らくらく空間湿度管理】 恒湿モードを搭載しており、室内の湿度を55％に自動的にコントロールすることができ、快適な湿度でお過ごしいただけます。【静音仕様】特許取得済の消音装置を内蔵し、28dBほどの静音仕様のため、運転時の水滴音はほとんど聞こえません。なお、就寝時に便利な睡眠モードも搭載しており、操作中以外はすべてのライトが消灯し、睡眠中も潤った空気を楽しみいただけます。【ここが進化！強力除菌モード追加】標準除菌モードだけでなく、4時間強力除菌モードを追加し、広い部屋の隅々までしっかり除菌できます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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