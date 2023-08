サイズ:26.5cm

ミハラヤスヒロ 43 ダメージデザインハイカットスニーカー

状態:新品・未使用

定価12,100円

商品説明:

「ガゼル」の1991年モデルを忠実に復刻

トゥのデザインでお馴染みの薄型クラシックモデル「GAZELLE」。

サッカーシューズとして誕生したガゼルは、今やストリートウェアの定番アイテムです。

今季は人気の1991年モデルを復刻し、同じ素材と配色で当時より少し幅広に設計されています。オーセンティックなデザインで足入れのいいローカットタイプは、スポーティミックススタイルの足もとにもぴったり。

・メーカー品番:BB5476

#adidas #スニーカー #アディダス

メインカラー···ホワイト、ブラック

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

1

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

