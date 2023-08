ご覧頂きましてありがとうございます♪

★ブランド★

WACKO MARIA ワコマリア

BLACK EYE PATCH ブラックアイパッチ

コラボ

★カラー★

黒/ブラック

★サイズ表記★

XL

★平置採寸★(㎝)

肩幅:52

身幅:60

袖丈:26

着丈:76

多少の誤差はご容赦ください。

※サイズ表記とサイズ感はアイテムにより異なりますので、上記の実寸をご確認ください。

★素材★

綿100%

★購入元★

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

★状態★

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

2071

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

