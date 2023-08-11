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一流の品質 シャツ　ヒステリックグラマー シャツ

商品の説明

襟···レギュラーカラー
ウィンダンシー　BRISTOL SEA S/S BAGGY SHIRT
袖丈···長袖
70's DUKE KAHANAMOKU アロハシャツ M カハナモク
柄・デザイン···チェック
【希少カラー】ラルフローレン 緑刺繍 紫 コーデュロイ ゆるだぼ BDシャツ
季節感···春、秋、冬
【こうぴ様専用】ノースフェイスPURPLE LABEL☆ワークシャツ
カラー···ピンク
90'sビンテージ古着！REVOLUTIONNALRE カラフルなレーヨンシャツ
素材···コットン

ワコマリア×ジムジャームッシュ.セットアップ！

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヒステリックグラマー
商品の状態新品、未使用

RRL ダブルアールエル　インディゴ　アロハシャツ　M
襟···レギュラーカラー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック季節感···春、秋、冬カラー···ピンク素材···コットン

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヒステリックグラマー
商品の状態新品、未使用

一流の品質 シャツ　ヒステリックグラマー シャツ

33分钟前

一流の品質 シャツ　ヒステリックグラマー シャツ

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
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8
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出品者

caca2d818

 1988

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コメント (8)

caca2d818
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