購入後、タグは取りましたが全く使用しておらず、新品に近いコンディションです。

NO ID. コーティングサルエルスキニーカーゴPT

寸法、素材、ブランドの商品説明は画像を参照ください。

バレンシアガ ストレッチパンツ

定価¥17600

House of the very island's パンツ ブラック



DRIES VAN NOTENドリス ヴァン ノッテン 22ssパンツ

カラー...ベージュ

リックオウエンス サルエルスエットパンツ RICK OWENS

パンツ丈...フルレングス

RICK OWENS ANTHEM CARGO CROPPED サルエルパンツ

柄・デザイン...無地

glamb シモンジョッパーズ ベージュ

シルエット...サルエル

コムデギャルソンオムプリュス ポリ縮 サルエル ハーフパンツ ポリエステル

ひざ下...テーパード

サルエルパンツ〖値下げ可〗

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グラム 商品の状態 未使用に近い

