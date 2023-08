ご覧頂きありがとうございます<(*ᴗˬᴗ)>

美品 Aprica フラディアグロウ ISOFIX セーフティー+ プレミアム

◎ご購入後24時間以内の発送を心がけてます♪

サブカーに1年ほど乗せておりました。

頻繁に使っていたわけではないので、きれいです◎

①チャイルドシート cybex Cloud Z i-Size

・新生児インレイ、肩ベルトカバーがありません。新生児より使いたい場合はインレイを別で購入して下さい

・取説はWEBにてご確認下さい

・ ソーホーグレー 灰色

・目立つ傷汚れありません

シート部分は取り外して、30°以下の水温で単独手洗い可能、ハンドル角度調整可、UPF50+のサンキャノピー付き

コンビ THE S 専用 のせかえベース

②isofixベース Cybex Base Z Black

・目立つ傷汚れありません

・取説付き

・ブラック 黒

○梱包について

・ヤマト180サイズで発送予定です。

・プチプチで包んで梱包用フィルムで巻いた梱包にて発送します。

「Cloud Z i-Size」は新生児から生後18ヶ月頃までの赤ちゃんに対応。正面衝突の場合に怪我のリスクを大幅に軽減できることから、もっとも安全と言われている「後ろ向き装着」です。 2通りの取り付け方法があります。1つ目は、お車のシートベルトで固定する方法。2つ目は、専用ベース「ベース Z」を使うISOFIX装着方法です。

専用のアダプター(別売り)を使えばcybexのベビーカーへの装着も可能なので、シチュエーションに合わせて自由にチョイスできます。

══════⊹⊱❖⊰⊹══════

商品の状態など気になる点がありましたら、

購入前にご質問ください。

分かる範囲でお答えいたします。

商品の状態は個人の主観も入っております。

あくまで人の手に渡った中古品であり、

完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方は

購入をお控えください。

ご検討よろしくお願い致します☆彡

※ 発送方法を変更する場合がございます。指定される場合は事前にお知らせください。

#らびっとの商品一覧

商品の情報 ブランド サイベックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド サイベックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

