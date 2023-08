名古屋ミッドランドにて購入しました。

使用期間は1年程です。

1934年に発表されたメゾンのアール・デコ調のバッグの特徴をそのまま受け継ぐ「アルマ BB」。パテントレザーにエンボス加工を施したモノグラム・ヴェルニ レザーで仕立て、LVの刻印入りパドロック、ハンドステッチを施したトロンハンドル、シックなキーベルをあしらいました。あらゆる装いをグラマラスに演出する、ルイ・ヴィトンならではのディテールが光る光沢感のあるバッグです。取外し可能なストラップ付きで、トレンディなクロスボディバッグとしてもお楽しみいただけます。

製品仕様

定価:¥242,000

カラー:スリーズ

23.5 x 17.5 x 11.5 cm

(幅 x 高さ x マチ)

素材:パテントレザー(モノグラムの型押し)

トリミング:スムースヴェルニレザー(皮革の種類:牛革)

ライニング:マイクロファイバー

金具(色:ゴールド)

ダブルジップ開閉式

パドロック

キーケース

内フラットポケット

底ビス

ストラップ:取り外し可能, 調整不可

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最短):56.0 cm

ハンドル:ダブル

※すり替え防止の為、返品はお断りさせて頂きます。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

