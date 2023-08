ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。

★商品説明★

【BRAND】TREZETA GORE-TEX トレゼータ ゴアテックス

【COLOR】ブラウン系 ボルドー系 画像参照

【SIZE】UK6 EU36 USM7 USL8 (23.5〜24位) アウトソール最大幅約8.5cm 高さ約14 履き口幅約10 ヒール約2.5

【MATERIAL】スエード 合成繊維

【CONDITION】良好です。まだまだ問題なく使用して頂けます。ヴィンテージ品としてご理解の上、ご検討下さい。保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。

【MEMO】TREZETA GORE-TEX トレゼータ ゴアテックス ENGINEERED IN ITALY MADE IN ROMANIA ルーマニア製 GORE-TEX搭載トレッキングシューズ トレッキングブーツ アウトドアシューズ 登山靴 UK6 ブラウン×ボルドー アーカイブです。

冬や夏のハイキングシューズが有名なイタリアブランド トレゼータ TREZETAのトレッキングシューズです。

優れた防水性と透湿性を誇るGORE-TEXを搭載。カジュアル且つスタイリッシュなデザインでタウンユースにも馴染み、耐久性・フィット感・グリップ力も高く快適な履き心地を叶えます。キャップ等のシューズとしてもオススメです。素材並びにシルエット、デザインも洗練されたデザインですので、末永くお使い頂けます。アーカイブ 送料込み

★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。

★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

