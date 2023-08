新品 ウェディングドレス d-22

新作ドレス入荷しました♪

光沢のあるサラッとした生地を使用しております。

背面はチャック式となっております。

Size S

バスト 80㎝

ウエスト 63㎝

サイズは目安にお考えください。

即購入ok

ご不明点はお気軽にお問い合わせください(^^)

*ヘッドドレスも出品しております。お値引き可能ですので併せてご検討くださいませ。

コンパクトに発送させて頂く為、到着しましたらハンガーにかけてシワ伸ばしをして下さい。

海外製品について

縫製があまいもの、おりジワ、加工による匂いなどがある場合がございます。

写真の写り方により、色やデザインの、見え方のイメージの違いがあります。また、全て手作業の為、製造時期によりデザインが多少異なる場合がございます。

気になる方は事前にお問い合わせください。

神経質な方のご購入はお控えください。

返品交換は致しかねますのでよろしくお願いします

#結婚式

#カジュアルなウェディング

新品 ウェディングドレス d-22

#2次会ドレス

#フォトウェディング

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

