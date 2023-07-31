爆売り！ 【共箱付】瀧田史宇 白磁鎬手 ぐい呑 陶芸

コレクションしていた陶芸作品を、

中里隆作 唐津焼 三島 茶碗 共箱 略歴付 茶道具

引っ越しのため販売しております。（No47）

紫交趾 七宝 山本一如 交趾焼 茶道具



【骨董品】刻印入り 吊せる花瓶(取手付)

繊細な鎬（しのぎ）手の模様が大変美しい、

古清水 小鉢 ＭＡ647

白磁器のぐい呑です。

中国美術 清時代染付唐子山水図蓋物 古美術

瀧田項一の息子、瀧田史宇さんの作品です。

新開寛山造 白磁 香炉 共箱 幅約12㎝ 東さ5-0624③

およそ直径7.5cm 高さ4.5cmです。

高麗青磁 小壺 花器 朝鮮青磁



絵志野 ぐい呑み 桐箱付き ⑳ 志野 ぐい飲み 骨董品

長期間箱入りのまま保管しており未使用です。

【希少品】楽山焼／蟹・カニの湯のみ（2）

素人保管ですので、

★マイセン★1級品 プレート 花柄 ゴールドグランツ チューリップ 29cm

ご理解ある方にお譲りできれば幸いです。

染付 茶器 小さい 盃 煎茶碗 如阿弥 ？

よろしくお願いします。

茶道具 雲鶴青磁数茶碗



御本 ハケメ茶碗 共箱 MA515

他のお品物は以下のハッシュタグよりご覧ください。

丹波焼 名工【市野茂良】造 灰釉大壺 オブジェ 花入れ オブジェ 【大作】共箱

複数まとめて購入の場合、

Ｊ９１７K189 J106 H694 J236 J698 Y18 B775 ８点

ディスカウントさせていただきます。

715『織部 兎 五角鉢』 /骨董品 古美術 古玩 アンティーク

#陶芸コレクション販売

伊万里焼古伊万里 染付 総花唐草文 飾皿 大皿 大明成化年製銘 M R4605B



未使用★古松淳志【師：吉田明】三島四方ぐいのみ★共箱・布・栞

＜検索用＞

鈴木五郎 黄瀬戸ぐいのみ③

骨董品 アンティーク レトロ 古玩

九谷焼 赤絵 飯田屋 宮本屋窯 獅子の図 アンティーク九谷焼 豆皿 蔵出し 2客

伊万里 九谷焼 備前 京焼 信楽 志野

蜘蛛の巣 銀彩 茶碗

輪島塗 遺品整理 美術品 皿 花瓶 置物

中国 骨董品 瓶 定窑 黑釉 暗刻紋 陶芸 。

中古 コップ 碁石 勾玉 エンブレム 茶器

809 盆栽 盆栽鉢 植木鉢 和鉢

抹茶 京都 料亭 旅館 和菓子 菓子屋 お土産 お茶 焙茶 茶葉 和食 だんご きびだんご 抹茶 菓子器 菓子鉢 菓子皿 湯呑み 笠間焼

杉野玉龍 細密彫 細密彫刻 壺 萬古焼 鈴鹿焼 花入れ 花瓶 骨董品、美術品

急須 大皿 壺 花器 桐箱 共箱 高級

真作 人間国宝 島岡達三 象嵌方壺 完品

貴重 陶芸作家 美術品 焼物 窯 茶碗 食器

古伊万里染付扇面鹿に鶴の図大皿

種類···酒器

河井 久 白萩釉 鉄流し 水指 師河井寛次郎 河井武一 茶道具 c537

種類···酒器

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

コレクションしていた陶芸作品を、引っ越しのため販売しております。（No47）繊細な鎬（しのぎ）手の模様が大変美しい、白磁器のぐい呑です。瀧田項一の息子、瀧田史宇さんの作品です。およそ直径7.5cm 高さ4.5cmです。長期間箱入りのまま保管しており未使用です。素人保管ですので、ご理解ある方にお譲りできれば幸いです。よろしくお願いします。他のお品物は以下のハッシュタグよりご覧ください。複数まとめて購入の場合、ディスカウントさせていただきます。#陶芸コレクション販売＜検索用＞骨董品 アンティーク レトロ 古玩伊万里 九谷焼 備前 京焼 信楽 志野輪島塗 遺品整理 美術品 皿 花瓶 置物中古 コップ 碁石 勾玉 エンブレム 茶器 抹茶 京都 料亭 旅館 和菓子 菓子屋 お土産 お茶 焙茶 茶葉 和食 だんご きびだんご 抹茶 菓子器 菓子鉢 菓子皿 湯呑み 笠間焼急須 大皿 壺 花器 桐箱 共箱 高級貴重 陶芸作家 美術品 焼物 窯 茶碗 食器種類···酒器種類···酒器

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

板谷波山 青磁 香炉 壷 桐箱入り M R4650BValencia様専用茶碗 銘「雪起」 裏千家十三世圓能斎極め箱 D R3299李朝 無地刷毛鉢桶谷定一 肩衝茶入 仕覆 蜀紅錦 茶道具 共箱 茶入 美品 です。黒田泰三 白磁 ボウル