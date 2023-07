日本国内では流通していないレアなモデルも多いセイコーの海外モデルです!

ユニバーサルジュネーブ アルテッセ QZ【101.81.461】メンズモデル

こちらは日本で製造されたMADE IN JAPANモデルです。プロスペックスはダイビングやトレッキングなど、スポーツ、アウトドアシーンに対応する本格機能を備えたブランドです。アウトドアレジャーから日常使いまで、幅広いシーンで活躍するフィールドウオッチだと思います!!

ROLEX/ロレックス オイスターパーペチュアル デイトジャスト 1601/3



ファッション 腕時計 メンズ フランクミュラー カサブランカ 腕時計

◆ケース素材:ステンレススチール

MIYOTA8215搭載 アンティーク調MOD自動巻き no date

◆ベルト素材:レザー

TOILETPAPER Magazine カタログ付録の時計

◆ガラス素材:ミネラルクリスタル

Mickey ミッキーマウス 時計 腕時計 ウォッチ メンズ レディース

◆ムーブメント:自動巻

アテッサ ATD53-2941 デイデイト 電波ソーラー 期間限定値下げ中!

◆防水機能:日常生活用強化防水(20気圧)

OMEGA シーマスタープロフェッショナル300

◆ケース径:43mm

アクアノウティック キングサブコマンダー

◆ケース厚:14mm

Swatch x OMEGA Mission to Moonshine Gold

◆その他機能:カレンダー(日付、曜日)

希少 セイコー クロノグラフ ソーラー



くまもん様専用MeisterartGermanyAviationgraph

3.4回程しか着用しておりませんので、かなり美品だと思います。

セイコーコレオグラフ automatic

大きな目立つ傷はありませんが、よく見ると一箇所かなり小さく線(⭕️の部分)がありますので一応写真でご確認下さい。

OMEGA オメガ シーマスター300m 210.32.42.20.04.001

かなり小さく目立ちはしません。

シチズン アテッサ クロノグラフ チタニウム ソーラー電波腕時計



☆人気☆OMEGA/DEVILLEオメガTOOL104 アンティーク腕時計 手巻

あくまで、中古品にはなりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

MYSTERY RANCH TIMEXコラボウォッチ



【紳士的】ピアジェ メンズ腕時計 ブラック 手巻き ヴィンテージ アンティーク

即購入OKです!

CRYSTAL CARTER 腕時計

ご質問等ありましたらご気軽にお聞き下さい!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

