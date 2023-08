ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

パワーエイジ モトパンツ ゴアテックスパンツ

購入前に必ずプロフィールの【重要事項】をお読みください。

1960年代のリーのデニムパンツ、101Zになります。アメリカ製です。

ピスネームは®️のみMR無しです。

ジッパーはグリッパージッパーのカムロックになります。

バックポケットに当て布付きです。

アウトシームは脇割になります。

サイズ表記はW35です。

全体的に生地の状態はしっかりとしています。 生地の極端な薄れはありません。

縦落ちが強く、膝にかけてアタリも出ています。

膝の部分の生地にわずかに薄れがありますが、普段使いの着用で破れるほどの薄れはありません。

右脚太腿内側付近に小さなダメージ があります。

所々に汚れがあります。

裾に擦れによるダメージ があります。

所々にステッチの解れ箇所があります。

ジッパーに不具合はありません。

裾はオリジナルのチェーンステッチです。

リペアはありません。

画像にて判断願います。

実寸 平置き

ウエスト幅 約42cm

股下 約70cm

股上 約30cm

わたり 約31cm

裾幅 約22cm

総丈 約99cm

#ハロー出品リー

#ハロー出品デニムパンツ

#ハロー出品ヴィンテージ

#ハロー出品【Mサイズ】

即購入OKです。ご質問ありましたらコメントにてお願い致します。

値引きは今のところ不可です。すみません。

価格を不定期に見直しております。価格を上げる場合もございますので、ご了承下さい。

小さなダメージや汚れ等の見落とし、製造段階で作りが雑な箇所等あるかもしれません。中古品、アメリカ製、ヴィンテージ(ビンテージ)古着にご理解のある方、ご納得の上で購入して下さい。

会社員のため、コメントの返信や発送が遅れる場合がございます。

また、仕事の関係で出張等の移動がありますので、出品の公開停止と再開を繰り返すことがあります。

着画の要望にはお応えできませんので、ご了承下さい。

丁寧な対応を心掛けます。

宜しくお願い致します。

デニムパンツ ヴィンテージデニム ジーンズ ストレート 左綾 GRIPPER ZIPPER SCOVILL スコービル ユニオンメイド UNON MADE 60年代 USA製 MADE IN USA

#ハロー出品古着

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リー 商品の状態 傷や汚れあり

