【本日特価】 VLOGCAM SONY ZV-E10L 黒 パワーズームレンズキット デジタルカメラ

SONY VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット 黒

ソニーのV-logカメラです。

YOUTUBERなどの間でも非常に人気のカメラです。

レンズが付け替えできるタイプです。

購入したものの、結局使用せずにスマホで済ませてしまい、使用機会が無いので出品します。

購入後、すぐに画面保護シールを貼って使用していました。

※そのまま貼ってお送り致します。

通常の付属品に加え、

ソニー純正予備バッテリー

サウンドデバイス 64GB 純正SDカード 未開封

ソニー純正三脚

ソニー純正バッテリーチャージャー

をお付け致します。

ほぼ使用していないため、傷等はありませんが、

あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入ください。

付属品

・カメラ本体

・レンズ

・レンズキャップ

・ACアダプター

・USB-Cケーブル

・バッテリー×2

・ショルダーストラップ

・ウインドスクリーン

・バッテリーチャージャー

・純正三脚+ケース

・説明書

・画面保護シール(装着済)

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

