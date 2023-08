超ポイントアップ祭 書道全集21冊　平凡社 趣味/スポーツ/実用

①中国1 殷、周、秦 定価2900円

②中国2 漢 〃

③中国3 三國、西晋、十六國 〃

④中国4 東晋 〃

⑤中国5 南北朝1 〃

⑥中国6 南北朝2 〃

⑦中国7 隋、唐1 〃

⑩中国9 唐3、五代 〃

⑪日本2 平安1 〃

⑫日本3 平安2 〃

⑬日本4 平安3 〃

⑭日本5 平安4 〃

⑮中国10 宋1 〃

⑯中国11 宋2 〃

⑰中国12 元、明1 〃

⑱日本6 平安5、鎌倉1 〃

⑲日本7 鎌倉2 〃

⑳日本8 南北朝、室町、桃山 〃

㉑中国13 明2、清1 〃

㉒日本9 江戸1 〃

㉓日本10 江戸2 〃

欠けている⑧⑨の2冊は中本が傷んでいたので除いています。

ケース(紙函)は擦れたところが黒くなったり変色がありますが破れはありません。本の中身は中古品に似合わず美品だと思います。

ご理解ある方に。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

