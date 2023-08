【メーカー直送】 NIKE VISION ナイキ メガネ フレーム 6082AF 410 ブルー サングラス/メガネ

必ず最後までお読みください。

#nikewc

にて当出品ナイキ一覧をご覧いただけます。

NIKE VISION ナイキ メガネ フレーム

■品番

6082AF

■カラー

410

ブルー/ブルー

ロゴ ブルー

カラー番号だけではわからないと思いましたので、見た目の色目をそのまま記載しています。メーカーのカラー表記と違う場合がございますが、ご了承下さい。

■サイズ

55mm 16-145

横幅最大 約135mm

縦幅最大 約36mm

レンズ縦幅 約35mm

■国内正規品

参考小売価格 24,000円 税抜

■ 新品

■ 大人気!ナイキ メガネフレーム !

普段掛けはもちろん、軽いスポーツをする方にもおすすめです。

フロントにチタン使用なので金属でも軽量です。

■ アジアンフィッティング

■ケース付き

■付属のレンズはデモレンズです。デモレンズは掛けた時のイメージと変形防止等の為のレンズなので、伊達メガネとしてはご使用できません。

ほとんどありませんが、稀に製造時、配送時にキズなどがつく場合がございます。こちらで気づいた時は商品説明欄よりご説明しておりますが、稀に気づかず出品している時がございます。こちらが見落として記載していない場合でも、デモレンズの汚れ・ヒビ等は不良品の対象にはなりません。

■人気商品の為、他で売れた場合は突然出品を取り消すことがございます。

■写真は実際の製品とは色合いが異なる場合があります。

■写真は使い回ししていますので、予告なくケースの色目や仕様などが変わります。もちろん正規品のケースです。付属品の仕様変更等はご了承ください。

■他の方が購入し、後から他の出品商品の質問欄にもう無いですか?と質問されても無いですので、ご了承ください。今現在、出品しているものしか在庫してませんのでご理解いただけます様、よろしくお願い致します。

■発送方法

発送先 愛知県

送料無料

「レターパックプラス」

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

