ご覧頂きましてありがとうございます。

【送料無料・ハンドメイド】

【作品の色 想い コーデ等】

遠い記憶を優しく甘い香りで包み込んだような

ノスタルジックな色合いの、絵画なパッチワークスカート。

可愛らしさとシックな くすみカラーがマッチした

大人かわいいティアードギャザースカート。

くすみ系の色合いは、トップスのお色も幅広く組み合わせられます。

切り替え下からのたっぷりギャザーが、歩くたび優雅に揺れる♡

印象的なフォルムになっています。

ウエストゴムでフリーサイズ、通し穴より調節していただけます♪

絵画のように複雑で多色だからこそ、懐が深く合わせる色に困りません。

簡単にカラーコーデの達人のように映える!不思議で魅力的なスカートです。

【絵画のようなパッチワークスカート】

いつまでも女性を可愛らしく見せてくれる永遠の形『ギャザースカート』

絵画を描く様に数百ものピースを縫い合わせた美しい色彩が光る、

作家による本物の1点もの作品です。

心ときめく絵画のようなスカートが、長くあなたの装いの定番となりますように。

◇size◇

総丈:90cm

ウエスト:32cm

対応ウエスト:60cm~100㎝位

裏地(無)

表記サイズは平置きで計測した数値です。

多少の差異はございます事ご了承下さい。

※ウエストは通し穴よりゴム調節可能です(フリーサイズ)

※ウエスト/丈直し短く(無料)はお気軽にご相談下さい。

※PC環境によってお色の見え方に多少の違いがある場合がございます。

※一つひとつ描くように制作する為、1点ずつ色柄に差異がございます。

◇material◇

リネン/コットン

普通地程度の厚み

裏地(無)

◇remarks◇

お洗濯はご家庭でも可能です。洗濯機の

デリケート洗いを選択して下さい。

色移りがある場合がございますので

初期段階は単独洗いをお勧め致します。

またはクリーニングをお勧めします。

送料無料/ゆうパック/レターパックプラス

(各サイト指定)で安心保証の発送です。

エコの為簡易包装になります。

最後までお読み下さり有難う御座いました

アトリエローズレーヌ*☆*:.。.*.。.:

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

