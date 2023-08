2022人気の TAMRON 90mm f/2.8 272EN Ⅱ for Nikon。 レンズ(単焦点)

父の断捨離シリーズ、再び。

『集めただけ』だそうで、未使用だと思われます。

私は全く分かりませんので、メーカーによる説明をコピペします。

父の断捨離シリーズ、再び。『集めただけ』だそうで、未使用だと思われます。TAMRON 単焦点マクロレンズ SP AF90mm F2.8 Di MACRO 1:1 ニコン用 フルサイズ対応 272ENII 私は全く分かりませんので、メーカーによる説明をコピペします。ブランド タムロン(TAMRON)レンズタイプ 9群10枚対応マウント ニコン FXカメラレンズの説明 単焦点レンズ最大焦点距離 90 ミリメートル 【焦点距離(mm)】90 【開放F値(F)】F/2.8 【最短撮影距離(m)】0.29 【最大撮影倍率】1:01:00 【フィルター径 (φmm)】55 【質量(重さ) (g)】400 【最大径x長さ (mm)】φ71.5×97マクロのみならず風景、ポートレートまでクローズアップ撮影はもちろん、無限遠までピントの合う通常の中望遠レンズと同じく風景写真やポートレート(人物写真)まで、幅広い用途に使用できるマクロレンズ。なかでも90mmマクロは、自然な遠近感の描写、手持ちでも撮影できるような身軽さが魅力。風景写真やポートレート(人物写真)まで、幅広い用途に使用可能 マウント...ニコンFマウント系

