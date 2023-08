New Era × Culture Kings Paisley Elements

#Bobのインポートキャップ

☝キャップ好きな方は要チェック☝

✨海外限定キャップ多数出品中!✨

オーストラリア高級ストリートブランドの

Culture Kingsとニューエラの現地限定コラボアイテムです。

A-Frame シリーズはシルエットとカラーが特徴的で、頭の形をスッキリ見せてくれます。

日本での希少価値が高く、デザイン性も素晴らしいので、プレゼントにも最高の一品です。

⭐ギフトラッピング付き⭐

●ブランド

「CULTURE KINGS」

(オーストラリア・ニュージーランド)

愛用者

クリスティアーノ・ロナウド

ジャスティン・ビーバー

ドレイク

●カラー

赤 レッド ブルズ ペイズリー柄

●サイズ

9FORTY ADJUSTABLE (56.8cm ~ 60.6cm)

アジャスタブルベルトによって、

サイズ調節可能なモデルです。

メンズにもレディースにもおすすめ!

●状態

新品未使用

●発送方法

匿名メルカリ便

宅急便60サイズ

大切なお品ですので、宅急便コンパクトではなく、60サイズの箱で型崩れを防ぎます。

#ニューエラ #newera #ヤンキース #NFL #黒 #帽子 #キャップ #ブラック #オークランド #レイダース #NBA #アメリカンフットボール #スーパーボール #誕プレ #ギフト #MLB #野球 #ベースボールキャップ #海外輸入 #欧州輸入 #インポート #インポートアイテム #ニューエラキャップ #レイカーズ #ロサンゼルス #ペイズリー #フリーサイズ #JORDAN #夏 #赤 #レッド #ジョーダン #ブルズ #シカゴブルズ

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

