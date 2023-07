ELECTRO-HARMONIX

トーキング・ペダル・サウンドとワウペダルを半止めした際のクックド・ワウ・サウンドを生み出すペダル。良質なクックド・トーンをコンパクトなボディで手軽に得ることができます。また、通常のファズサウンドから、バイアスコントロールにより電池が少なくなった際のファズサウンドまでをも再現し得ることが可能です。

エレハモって面白いなぁと思うペダルです。

動作確認済みで問題ありません。

あくまでも一度人の手に渡ったものです。

神経質な方の購入はご遠慮ください。

リサイクル梱包で発送します。

#ELECTROHARMONIX

#エレクトロハーモニックス

#エレハモ

